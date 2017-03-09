В Екатеринбурге женщина устроила массовое ДТП

Виновницу аварии доставили в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбурге на Бебелевском мосту столкнулись три автомобиля, пострадала женщина, сообщает «Уралинформбюро» 10 марта.

ДТП произошло на развязке улиц Бебеля, Технической и Халтурина. По данным ГИБДД, женщина за рулем «Мазды» не справилась с управлением по пути к центру города и столкнулась с БМВ, который ехал в попутном направлении. От удара «Мазду» отбросило на «Хендэ», который также двигался попутно.

Прибывшие на место ДТП медики доставили пострадавшую женщину в больницу для обследования. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

9 марта на трассе под Нижним Тагилом перевернулась «двенадцатая», за рулем которой находилась 26-летняя женщина. Ее и 35-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали.

10 марта в районе Широкой речки в Екатеринбурге иномарка перевернулась на крышу из-за льда на дороге. За рулем находилась женщина, она не пострадала. Сейчас хозяйка машины ищет очевидцев ДТП для помощи в дознании.

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