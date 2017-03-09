Буквально несколько дней назад там уже была серьезная авария.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
С утра 10 марта в Екатеринбурге снова затопило улицу Академическую.
Вода захватила дорогу, включая пешеходный переход, мешая проехать автомобилистам и пройти пешеходам.
На данный момент, согласно сервису Яндекс.Пробки, в районе помимо потопа случилось ДТП, что также усложнило движение.
Сейчас на месте аварии уже начались ремонтные работы.
- Буквально несколько дней назад на улице уже был потоп. Тогда в то время, пока искали источник аварии, вода успела достигнуть улицы Луначарского.
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