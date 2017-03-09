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В Екатеринбурге снова затопило улицу Академическую

В Екатеринбурге снова затопило улицу Академическую
16+
Фото: Типичный Екатеринбург
Буквально несколько дней назад там уже была серьезная авария.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

С утра 10 марта в Екатеринбурге снова затопило улицу Академическую.
Вода захватила дорогу, включая пешеходный переход, мешая проехать автомобилистам и пройти пешеходам. 
потоп на улице академической в екатеринбурге
На данный момент, согласно сервису Яндекс.Пробки, в районе помимо потопа случилось ДТП, что также усложнило движение.
пробка на академической
Сейчас на месте аварии уже начались ремонтные работы.
Администратор, 10.03.2017, 08:38
Тэги: ЖКХ, Авто
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