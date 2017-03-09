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Протаранил ворота, снес «ежа» и шлагбаум: в Екатеринбурге из военной части угнали КАМАЗ

Протаранил ворота, снес «ежа» и шлагбаум: в Екатеринбурге из военной части угнали КАМАЗ
16+
Фото: русская-сила.рф
В совершении преступления подозревается сотрудник автомастерской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Вчера днем, 9 марта, с территории воинской части Екатеринбурга угнали военный КАМАЗ. Грузовик был позже найден брошенным на Бахчиванджи, угонщика объявили в розыск, уточнили в полиции города.
 
Как написал Ura.ru, военный КАМАЗ, находившийся в ремонтной мастерской Центрального военного округав в части в Кольцово, угнал гражданский сотрудник автосервиса. Он протаранил ворота, два шлагбаума, противоавтомобильное заграждение «еж» и скрылся.
 
Известно, что брошенную машину полицейские вчера же обнаружили в полутора километрах от части.

— 9 марта сотрудниками полиции на улице Бахчиванджи был найден автомобиль КАМАЗ, который находился в угоне. В настоящее время личность подозреваемого установлена, ведется его розыск, — уточнили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу.

Никаких повреждений на КАМАЗе нет. Угонщиком оказался сотрудник автосервиса, его ищут.

– Пропажу автомобиля обнаружил дежурный по контрольно-пропускному пункту. КАМАЗ был угнан с ремонтной базы центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа – организации, которая занимается ремонтом автомобильной техники. Выезд автомобиля заметила дежурная на контрольно-пропускном пункте и сообщила об этом начальству. Автомобиль позже был найден в исправном состоянии, его уже вернули на место. Ущерб части нанесен минимальный, – рассказал пресс-секретарь ЦВО Ярослав Рощупкин. 

Как написал Life, предполагаемого угонщика зовут Руслан. Он работал вольнонаемным в воинской части около года. Все это время у него часто возникали проблемы с алкоголем, но его жалели и не увольняли. По неподтвержденной информации, в момент угона грузовика он также мог быть пьян. Возможно, мужчина протрезвел и испугался.
  • По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Поиски злоумышленника продолжаются.

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Марина Подкорытова, 10.03.2017, 09:45
Тэги: Криминал, Авто, Происшествия
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