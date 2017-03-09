Протаранил ворота, снес «ежа» и шлагбаум: в Екатеринбурге из военной части угнали КАМАЗ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
— 9 марта сотрудниками полиции на улице Бахчиванджи был найден автомобиль КАМАЗ, который находился в угоне. В настоящее время личность подозреваемого установлена, ведется его розыск, — уточнили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу.
– Пропажу автомобиля обнаружил дежурный по контрольно-пропускному пункту. КАМАЗ был угнан с ремонтной базы центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа – организации, которая занимается ремонтом автомобильной техники. Выезд автомобиля заметила дежурная на контрольно-пропускном пункте и сообщила об этом начальству. Автомобиль позже был найден в исправном состоянии, его уже вернули на место. Ущерб части нанесен минимальный, – рассказал пресс-секретарь ЦВО Ярослав Рощупкин.
- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Поиски злоумышленника продолжаются.
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