«Поскользнулась на льду на дороге»: водитель иномарки, которая опрокинулась на Широкой речке, ищет очевидцев аварии

К счастью, она в ДТП не пострадала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбурге утром 10 марта в районе Широкой речки иномарка перевернулась на крышу из-за льда на дороге. Как уточнили НАШЕЙ в городской ГИБДД, за рулем была женщина, она не пострадала.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что сегодня утром, в 8.40, на Широкой речке на правой полосе был перевернутый автомобиль, а рядом стояли машины реанимации и ГИБДД.

— ДТП было в 8.25 напротив ЖК «Смородина» на улице Суходольской, автомобиль опрокинулся. Женщину за рулем автомобиля госпитализировали в ГКБ № 36. Ее осмотрели врачи и отпустили домой, она в аварии не пострадала. Других автомобилей в ДТП не было, — уточнили в пресс-службе ГИБДД.