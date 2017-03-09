«Поскользнулась на льду на дороге»: водитель иномарки, которая опрокинулась на Широкой речке, ищет очевидцев аварии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
— ДТП было в 8.25 напротив ЖК «Смородина» на улице Суходольской, автомобиль опрокинулся. Женщину за рулем автомобиля госпитализировали в ГКБ № 36. Ее осмотрели врачи и отпустили домой, она в аварии не пострадала. Других автомобилей в ДТП не было, — уточнили в пресс-службе ГИБДД.
В итоге от удара машина перевернулась на крышу. В ГИБДД ответили, что в данном ДТП пострадало только «железо».
Как рассказала владелец машины, она перевернулась из-за скользкой дороги.
— Я жива, спасибо всем, кто помог. Ищу очевидцев, нужна помощь в дознании. Кто-то на встречке слишком близко был, я чуть взяла к обочине, а там лед на дороге оказался. Меня развернуло, мордой в обочину, и начало крутить, — рассказала сама водитель Ирина Белькова.
- На трассе под Нижним Тагилом 9 марта с дороги вылетела «двенадцатая», в аварии пострадали 2 женщины.