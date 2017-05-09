На дорогах Свердловской области инспекторы ГИБДД поймали 330 пьяных водителей

Из-за нарушений ПДД погибли два человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Инспекторы ГИБДД за праздничные выходные с 6 по 9 мая на дорогах Свердловской области задержали 330 нетрезвых водителей, сообщили НАШЕЙ в областной Госавтоинспекции. Их ждут крупные штрафы и лишение прав.

В эти дни полицейские контролировали дороги в усиленном режиме. Они зарегистрировали 14 аварий, в которых два человека погибли, 16 получили травмы.

6 мая погиб водитель в Тавде. Он ехал за рулем «Мицубиси Лансер» и превысил скорость. Машина выехала с дороги и врезалась в дерево. Водитель умер в больнице.

8 мая возле Кировграда столкнулись городской рейсовый автобус и «Лада». Поворачивая налево, водитель автобуса не уступил дорогу легковушке. После удара машина слетела с дороги и наехала на дерево. 39-летний водитель «Лады» умер, не дождавшись скорой помощи. В аварии пострадала 34-летняя пассажирка легковушки. Ее госпитализировали с травмами плеча и предплечья. Кроме того, в больницу обратился водитель автобуса. О его травмах не сообщается.