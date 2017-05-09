На Юго-Западе Екатеринбурга на месяц закроют движение по одной из улиц

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

В пятницу, 12 мая, будет закрыто движение в Юго-Западном районе Екатеринбурга. На Начдива Васильева около дома №27 будут прокладывать канализацию, уточнили в пресс-службе мэрии.

Ровно на месяц, с 12 мая по 12 июня 2017 года, дорожники закроют движение по Начдива Васильева около дома № 27.

Закрытое акционерное общество «ЛСР. Недвижимость-Урал», которая ведет в этом районе строительство жилого комплекса, будет прокладывать здесь сети дренажной, хозяйственно-бытовой канализации и водопровода.