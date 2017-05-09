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В Екатеринбурге маршрутка сбила подростка на роликах

В Екатеринбурге маршрутка сбила подростка на роликах
16+
Фото: Инцидент/Екатеринбург
Молодой человек не дождался зеленого сигнала светофора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.05.2017

Сегодня, 10 мая, утром на перекрестке улиц Фурманова – Чапаева в Екатеринбурге маршрутка под № 077 сбила подростка на роликах. Молодой человек серьезно не пострадал, но получил ушибы, пишет «АиФ – Урал».

Видеозапись момента аварии появилась в сообщества «Инцидент/ Екатеринбург». Это произошло около семи часов утра. Подросток переходил дорогу на Чапаева. Не дождавшись зеленого сигнала светофора, он начал переходить дорогу на желтый.

Водитель маршрутки в этот момент «проскакивал» проезжую часть. Молодой человек не успел вовремя заметить автобус и попал под колеса.

  • По данным ГИБДД, молодой человек серьезно не пострадал. 
Юнна Зузенкова, 10.05.2017, 12:00
Тэги: ДТП, ГИБДД
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