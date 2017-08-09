На Уралмаше начнут ремонт дорог после вмешательства прокуратуры

Даже на трамвайных путях можно пробить колесо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Прокуратура Орджоникидзевского района провела состояние дорог на Уралмаше и Эльмаше. В ходе рейда было обнаружено 10 участков с колеей и ямами на проезжей части.

Также на перекрестке Ломоносова – Победы зафиксировали отклонение трамвайных рельсов на 6 сантиметров.

– Прокуратура района внесла представление об устранении выявленных нарушений, – говорится в заявлении.

Напомним, что в 2017 году на ремонт дорог в Екатеринбурге обещали потратить полтора миллиарда рублей.

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