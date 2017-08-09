На Юго-Западе «Приора» сбила мотоцикл с двумя подростками

12-летний мальчик доставлен в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Днем 10 августа произошло ДТП на улице Амундсена. "Лада Приора" врезалась в мотоцикл, на котором ехали два мальчика 12 и 15 лет. Легковушка двигалась в левом ряду, а мотоцикл выезжал с прилегающей территории.

– В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Диагноз – переломы левой руки, правой ноги и таза, перелом основания черепа. С места происшествия его госпитализировали в детскую больницу, – сообщает ГИБДД.

Отмечается, что пострадавший ехал без шлема, в отличие от своего товарища, который и управлял мотоциклом.

Полиция будет разбираться, каким образом у детей оказался мотоцикл и почему родители не проконтролировали их поведение.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!