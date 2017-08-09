Две женщины погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком под Екатеринбургом

Еще пять человек госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Около четырех часов утра 9 августа на подъезде к Екатеринбургу Citroеn врезался в КамАЗ , на месте погибла женщина, еще одна скончалась в больнице.

Водитель иномарки ехал со слишком большой скоростью, не справился с управлением и врезался в КамАЗ с прицепом, который ехал впереди. На месте ДТП погибла пассажирка Citroеn – неустановленная женщина, которая ехала на переднем сиденье. Еще одна женщина 35 лет скончалась вечером того же дня в больнице.

Пострадали пять человек: водитель легковушки получил травму головы, сотрясение мозга, рану плеча, перелом ключицы, 49-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом бедра, пассажирка 46 лет также получила травму головы, перелом голени и стопы, 51-летний мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом локтевой кости и раной предплечья. Еще одна пассажирка 26 лет госпитализирована с травмой черепа, сотрясением мозга и компрессионным переломом позвоночника.