С начала августа в Свердловской области пострадали 4 садовода на мотоблоках

Разъезжать на них по дорогам опасно для жизни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

ГАИ Свердловской области обращает внимание садоводов и фермеров, что движение по проезжей части на мотоблоках запрещено. Только с начала августа в подобных ДТП пострадало 4 человека.

В выходные в Реже мужчина на мотоблоке не уступил дорогу машине и получил серьезные травмы. Он до сих пор находится в коме.

А накануне в Красноуфимске фермер ехал на мотоблоке "Нева", не заметил, что его обгоняет грузовой автомобиль, и начал поворот налево. В результате 68-летний водитель мотоблока получил травмы. Он был госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга, черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

Мотоблок предназначен для передвижения только в поле, в саду или огороде.

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