Наверх
На Уралмаше начнут ремонт дорог после вмешательства прокуратуры
12:43, сегодня
В России подешевел минимальный набор продуктов
12:21, сегодня
В центре Екатеринбурга из-за ДТП встали трамваи
11:56, сегодня
Помощник Путина встретится с жителями Свердловской области
11:43, сегодня
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
Во Втузгородке мужчина увел девочку: полиция ищет очевидцев и записи с камер видеонаблюдения
11:42, сегодня
В Екатеринбурге изменили время начала гала-концерта в День города
11:39, сегодня
В Свердловской области ребенка ударило током в электрощите
11:22, сегодня
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
Две женщины погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком под Екатеринбургом
10:45, сегодня
Свердловский школьник спас тонущего мужчину, которому стало плохо под водой
10:16, сегодня
Анонсы программ и ЭХО УРАЛКИНОФЕСТ-2016
09:35, сегодня
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
В центре Екатеринбурга столкнулись четыре автомобиля
09:31, сегодня
В Свердловской области на благоустройство дворов выделят почти миллиард рублей
09:08, сегодня
Изменения в жилищном законодательстве затронули сферу капремонта
08:57, сегодня
Как выбрать качественную стальную дверь?
В Екатеринбурге наградили волонтера, спасшего Диму Пескова, и мужчину, защитившего ребенка от пьяного отца
08:37, сегодня
В Екатеринбурге "девятка" залетела под КамАЗ
08:10, сегодня
"Урал" вытянул ничью в матче с "Зенитом"
21:51, 09.08.2017
"Вернулся сам!" В Екатеринбурге нашелся 27-летний парень, которого искали два дня
20:45, 09.08.2017
В России долги по коммуналке будут выбивать коллекторы
20:20, 09.08.20171
Задушили и разбили лицо камнем: в Свердловской области нашли труп молодой женщины
19:43, 09.08.2017
В Свердловской области температура воздуха опустится до 0 градусов
19:12, 09.08.2017
Фото рыбака на берегу пруда в Екатеринбурге вошло в подборку National Geographic
18:48, 09.08.2017
В Нижнем Тагиле не могут найти рабочих завода, чтобы выплатить долг по зарплате
18:16, 09.08.20171
Один человек погиб и четверо пострадали: стали известны подробности утреннего ДТП на ЕКАДе
17:28, 09.08.2017
"Из-за увлечения родителей дети развиваются с задержкой": диетолог из Екатеринбурга рассказала о вегетарианстве
17:22, 09.08.2017
Арбитра матча "Урал" – "Краснодар" дисквалифицировали за ошибочный пенальти в ворота свердловчан
17:15, 09.08.2017
Утвержден календарь Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею
16:57, 09.08.2017
Екатеринбургский производитель измерительного оборудования увеличит производство вместе с Банком ВТБ и Корпорацией МСП
16:07, 09.08.2017
Из раздавленной кабины спаслись водитель и пассажирка: подробности столкновения фургона и КАМАЗа под Сысертью
15:58, 09.08.2017
Екатеринбуржец отсудил у "Уральских авиалиний" 130 тысяч за отмененный рейс
15:56, 09.08.2017
"Кто оклеветал нас, ответит по закону". Отец девочки, попавшей в больницу с истощением, рассказал свою версию событий
15:26, 09.08.2017
В Екатеринбурге ограбили пункт приема платежей
15:15, 09.08.2017
В Екатеринбурге погиб рабочий стройки
14:42, 09.08.2017
В Екатеринбурге пропал мужчина на Ford Focus
14:16, 09.08.2017
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, офисы которого были в Екатеринбурге
13:55, 09.08.2017
ВТБ24 запускает специальную акцию «Драйвер»
13:43, 09.08.2017
В Свердловской области на восемь часов задерживаются два поезда
13:09, 09.08.2017
У "Радуга парк" трамвай сбил пенсионерку
12:39, 09.08.20171
"Побеждал нокаутами и много шутил". НАША пообщалась с друзьями погибшего в Асбесте подростка-кикбоксера
12:27, 09.08.20171
В Екатеринбурге перекрыли полосу около Администрации
12:03, 09.08.2017
Сокращение населения Свердловской области ускорилось в четыре раза
12:02, 09.08.20171
В Свердловской области сирота 10 лет не мог получить жилье
11:55, 09.08.20171
Покусавшая полицейских жительница Богдановича отделалась штрафом
11:28, 09.08.2017
На ЕКАДе произошла авария с участием трех легковушек и фуры
11:27, 09.08.2017
В барах и ресторанах запретят курить кальяны и вейп
10:49, 09.08.2017
Ночью в районе Южного автовокзала нашли труп мужчины
10:18, 09.08.2017
Осенью в Белоярке откроют новую котельную
09:59, 09.08.2017
Маршрутка, полная пассажиров, врезалась в КАМАЗ на трассе под Сысертью
09:45, 09.08.20171
В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде, воровавшей с кондитерской фабрики
09:33, 09.08.2017
Лесопарки Екатеринбурга будут защищать от мусора ограничительными столбиками
08:55, 09.08.2017
"Это месть врачей": бабушка девочки, которая попала в больницу с истощением, опровергла слухи про вегетарианство семьи
08:52, 09.08.20171
К концу октября на Эльмаше уберут подземный переход
08:29, 09.08.2017

В центре Екатеринбурга из-за ДТП встали трамваи

В центре Екатеринбурга из-за ДТП встали трамваи
16+
Фото: Марина Подкорытова/Наша Газета
Две иномарки столкнулись на путях на проспекте Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина столкнулись Hyundai и Chevrolet, движение трамваев заблокировано. 
 
Автомобили столкнулись на трамвайных путях в 12 часу дня, сообщает корреспондент НАШЕЙ. На месте работают сотрудники ГАИ, скорой рядом нет. При этом машины получили серьезные повреждения: у одной из иномарок сильно помят бок, у второй – передняя часть.

– ДТП обошлось без пострадавших, – сообщили НАШЕЙ в городском управлении ГИБДД.

 
 
  • Так как ДТП произошло на путях, движение трамваев остановилось, уже скопилось семь составов.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Маша Шмурыгина, 10.08.2017, 11:56
Тэги: ДТП, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Корь Дом-2 Сибирская язва Дороги Грипп в Екатеринбурге Кто заработал Экономика Доска позора Мужчины Жизнь в городе ГИБДД Гололед Развлечения Парковки История Екатеринбурга Рецензия Женщины Храм святой Екатерины Новости России Позитив Расстрел на Депутатской Ошибки врачей Конкурсы Мистика Искусство Путин Туризм Семья Лайфхак Дело Пьянкова Футбол Репортаж Афиша Розыск Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Новости дня Знаменитости Рейтинг Приговор Лошагину МЧС Производство Музыка Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ЧМ-2018 Интервью Школа Секс Взятки Общественный транспорт Студенты Война ритуальных агентств Растения Убийство Ирины Вахрушевой Отношения ДТП Снос монастыря на Качканаре Погода Животные Пусть говорят Статистика Самолет Катастрофа Ловец покемонов Коллекторы Горячее Строительство Истории 9 мая ЖКХ Свердловской области Шоу-бизнес Видео Баскетбол Суд Тест В Египте разбился самолет с российскими туристами Скандалы Фото Политика Выставки Бэби-боксы ВУЗ Криминал Интернет Медицина Транспортная реформа Недвижимость Свердловской области Культура Здоровье Пожар Кризис и санкции Экономия ЗАГС Ту 154 Образование 9 мая Биатлон Обрушение крыши на Калинина Дорожные воины Недвижимость Дети Новости Крушение самолета под Ростовом Необычное Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новый год Горящие авто Религия Екатеринбуржцы в разных странах В Екатеринбурге -40 градусов Расписание Опрос Высокие технологии Деньги Финансы Скандал с Новиковым Мода Смерть Убийство в Рахмангулово СМИ Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Спорт Расстрел Скорая помощь Эксклюзив Личное ИГИЛ Взрыв Приостановка полетов в Египет Происшествия Еда Отдых Транспорт Голодовка в колонии Красота Авто Самолет Минобороны упал в Якутии Мировые новости Бизнес Слухи Психология Ельцин-центр Мультимедиа Мотоциклы Волейбол Военный репортаж История успеха Хоккей ЖКХ Хэллоуин-2015 Грипп

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru