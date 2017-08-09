В центре Екатеринбурга из-за ДТП встали трамваи

Две иномарки столкнулись на путях на проспекте Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина столкнулись Hyundai и Chevrolet, движение трамваев заблокировано.

Автомобили столкнулись на трамвайных путях в 12 часу дня, сообщает корреспондент НАШЕЙ. На месте работают сотрудники ГАИ, скорой рядом нет. При этом машины получили серьезные повреждения: у одной из иномарок сильно помят бок, у второй – передняя часть.

– ДТП обошлось без пострадавших, – сообщили НАШЕЙ в городском управлении ГИБДД.