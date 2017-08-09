В центре Екатеринбурга столкнулись четыре автомобиля

Массовое ДТП произошло на Малышева-Вайнера.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Вайнера произошло массовое ДТП.
"Лада Приора" врезалась в три автомобиля поздно вечером 9 августа. Сначала ВАЗ врезался в Chevrolet, затем - в "десятку", который от удара столкнулся с "одиннадцатой". Все автомобили получили серьезные повреждения. Пострадавших в ДТП нет, его причины выясняются.
- 9 августа на Объездной дороге в Екатеринбурге "девятка" залетела под КамАЗ, водитель легковушки госпитализирован.