В Екатеринбурге «девятка» залетела под КамАЗ

Водитель ВАЗа в больнице.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
В Екатеринбурге на Объездной дороге девятка врезалась в грузовик, сообщает служба спасения "Сова".
ДТП произошло днем 9 августа. Мужчина за рулем ВАЗа маневрировал между машинами, не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который стоял на обочине дороги.
Водитель легковушки госпитализирован с травмами. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.
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9 августа на ЕКАД столкнулись три легковушки и фура. Один из автомобилей загорелся, погибла женщина, четверо пострадали.