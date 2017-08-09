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В Екатеринбурге «девятка» залетела под КамАЗ

В Екатеринбурге "девятка" залетела под КамАЗ
16+
Фото: служба спасения "Сова"
Водитель ВАЗа в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Екатеринбурге на Объездной дороге девятка врезалась в грузовик, сообщает служба спасения "Сова".
 
ДТП произошло днем 9 августа. Мужчина за рулем ВАЗа маневрировал между машинами, не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который стоял на обочине дороги. 
 
Водитель легковушки госпитализирован с травмами. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.
 
 
 

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Маша Шмурыгина, 10.08.2017, 08:10
Тэги: ДТП, Фото
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