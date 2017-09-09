На Уралмаше водитель иномарки сбил бабушку с ребенком

По данным ГИБДД, он не пропустил пешеходов, которыe переходили дорогу по «зебре».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

ДТП, в котором пострадали пенсионерка и ребенок, произошло на Уралмаше в воскресенье, 10 сентября, в 14.20. По данным Госавтоинспекции, иномарка сбила их на пешеходном переходе у дома № 44 по улице Бульвар Культуры.

– 56-летний водитель автомобиля Hyundai двигался со стороны улицы Фестивальной в сторону Донбасской, рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. – Но при повороте направо на разрешающий сигнал светофора он не пропустил идущих по пешеходному переходу людей.

Прибывшие на место врачи скорой диагностировали у 71-летней женщины черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее увезли в 23-ю горбольницу. 6-летнего ребенка, который ушиб голову и колено, госпитализировали в детскую 9-ку.

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