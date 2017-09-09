На Юго-Западе Екатеринбурга пенсионер на «Патриоте» сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей сотрясение, переломы бедра и плеча.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017
ДТП, в котором пострадала 37-летняя женщина, произошло накануне вечером в районе дома № 53 по улице Амундсена.
– 61-летний водитель автомобиля «Уаз Патриот» при движении со стороны Волгоградской в сторону улицы Академика Бардина, не пропустил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у 37-летней женщины сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой плечевой кости и левого бедра. Ее увезли в 24-ю горбольницу.
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