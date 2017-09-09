Наверх
В Югре возбудили уголовное дело после столкновения грузовика с поездом
15:40, сегодня
На Юго-Западе Екатеринбурга пенсионер на «Патриоте» сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
15:00, сегодня
Вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал вернуть выставку вооружений в Нижний Тагил
14:05, сегодня
После ДТП под Екатеринбургом, в котором погибли восемь человек, возбудили уголовное дело
11:10, сегодня
Офис ВТБ24 для самых состоятельных клиентов сменил прописку
Как постройнеть, уменьшить живот и избавиться от стресса?
10:00, сегодня
Выборы губернатора Свердловской области: за полдня проголосовала лишь четверть избирателей
08:30, сегодня1
На Полевском тракте грузовик раздавил два УАЗа: восемь человек погибли, четверо госпитализированы
21:17, 09.09.2017
Клиенты ВТБ24 изменили подход к сборам детей в школу
ЧП в ХМАО: грузовик врезался в поезд, пострадали 17 человек
18:42, 09.09.2017
Ученые зафиксировали еще одну мощную вспышку на Солнце
18:21, 09.09.2017
Свердловчанина, выпавшего из окна на отдыхе в Грузии, доставили в Екатеринбург
17:56, 09.09.2017
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
Соцсеть "ВКонтакте" изменит дизайн
17:22, 09.09.2017
Закрытие Уралкинофеста: 36 тысяч гостей посетили II фестиваль российского кино в Екатеринбурге
16:30, 09.09.2017
Вице-премьер РФ Рогозин пообещал вернуть Нижнему Тагилу выставку Russia Arms Expo
16:18, 09.09.20172
Двойные квитанции за капремонт: как правильно оплачивать взносы и избежать путаницы в платежах
На трассе в Свердловской области перевернулся Mitsubishi, водитель погиб
15:25, 09.09.2017
В Екатеринбурге эвакуировали медуниверситет
13:27, 09.09.2017
Задержали второго подозреваемого: подробности убийства женщины, чье изуродованное тело нашли в Арамиле
12:21, 09.09.2017
Хирургическая служба ОДКБ № 1 получила новое оборудование для операционного блока
Рейс Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
10:40, 09.09.2017
Роскомнадзор заблокировал пять пиратских сайтов с многомиллионной аудиторией
10:05, 09.09.2017
В аэропорту Екатеринбурга на 16 часов задержали рейс на Кипр
09:29, 09.09.2017
Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
Под Екатеринбургом ВАЗ врезался в столб: один пассажир погиб, второй госпитализирован
08:59, 09.09.2017
В свердловском городе смертность в два раза превысила рождаемость
21:02, 08.09.2017
В Свердловской области особую экономическую зону "Титановая долина" расширят на 300 га
20:28, 08.09.20171
Какая зарплата у выпускников в Екатеринбурге
Поджигатель ККТ "Космос" в Екатеринбурге не состоял на учете у психиатра
19:53, 08.09.2017
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за ДТП трехлетней давности, в котором погиб велосипедист
19:08, 08.09.2017
В Ревде подозреваемый в убийстве девушки больше года писал сообщения от имени жертвы
18:34, 08.09.20172
Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях, мокром снеге и заморозках
17:46, 08.09.2017
Полиция арестовала свердловчанина, который заказал наркотики из-за границы
17:17, 08.09.2017
ВТБ24 запустил сервис курьерской доставки банковских карт
17:09, 08.09.2017
Клоун стал еще страшнее: рецензия на фильм "Оно"
16:11, 08.09.2017
12 сентября станет известно, кто будет губернатором Свердловской области
15:50, 08.09.2017
Вратарь Николай Заболотный покинул "Урал"
15:40, 08.09.2017
Следователи не разрешили барду Новикову поехать на съемки "Пусть говорят"
15:08, 08.09.2017
За два дня до выборов Куйвашев поднял зарплату свердловским чиновникам
14:59, 08.09.20178
Уральские таможенники остановили в Кольцово музыканта из Норвегии с уникальными скрипками
14:45, 08.09.2017
Росавиация назвала причины жесткой посадки Ан-2 в Свердловской области
14:36, 08.09.2017
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в Арамиле
14:11, 08.09.2017
В Свердловской области готовы ко второму туру голосования за губернатора
14:09, 08.09.20172
Екатеринбургскую фигуристку Юлию Липницкую, завершившую карьеру, позвали работать в "Бургер Кинг"
13:58, 08.09.2017
Авиакомпаниям, срывающим чартеры, запретят летать за рубеж
13:39, 08.09.2017
ВТБ приглашает на "Домофест"
13:31, 08.09.2017
«Буду кататься по Екатеринбургу и собирать «лайки»: молодая уралочка реставрирует первосерийную «копейку»
13:03, 08.09.20172
В зоопарке Екатеринбурга родился капуцин
12:57, 08.09.2017
Екатеринбуржец сорвался с горы в реку на отдыхе в Сочи
12:48, 08.09.2017
Труп жителя Невьянска нашел его друг, который пришел извиниться за избиение
12:27, 08.09.2017
МЧС РФ наградит пожарных Екатеринбурга за спасение ККТ "Космос"
12:10, 08.09.2017
Водитель скутера погиб в ДТП с фурой и цементовозом на ЕКАД
11:50, 08.09.2017
В Свердловской области две воровки заперли пенсионерку на балконе
11:40, 08.09.2017
Под Асбестом бык убил хозяина
11:08, 08.09.2017
В Свердловской области виновника аварии, в которой погибла семья, отправили за решетку
10:47, 08.09.2017
Жителя Свердловской области поймали под Сочи с 3,5 килограммами наркотиков
10:25, 08.09.2017
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сибирской язвы в Италии
10:03, 08.09.2017

На Юго-Западе Екатеринбурга пенсионер на «Патриоте» сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»

На Юго-Западе Екатеринбурга пенсионер на «Патриоте» сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
16+
Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей сотрясение, переломы бедра и плеча.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

ДТП, в котором пострадала 37-летняя женщина, произошло накануне вечером в районе дома № 53 по улице Амундсена.

– 61-летний водитель автомобиля «Уаз Патриот»  при движении со стороны Волгоградской в сторону улицы Академика Бардина, не пропустил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у 37-летней женщины сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой плечевой кости и левого бедра. Ее увезли в 24-ю горбольницу.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Евгений Светлый, 10.09.2017, 15:00
Тэги: ДТП, Скорая помощь, ГИБДД
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Снос монастыря на Качканаре Футбол Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Екатеринбуржцы в разных странах Скандалы Сибирская язва ДТП МЧС Катастрофа Необычное Самолет Скандал с Новиковым Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мода Рецензия Расстрел Репортаж Эксклюзив Растения Производство Мировые новости Мистика Женщины Ельцин-центр Психология Самолет Минобороны упал в Якутии Погода Недвижимость Общественный транспорт Знаменитости Ловец покемонов Грипп в Екатеринбурге Позитив Ошибки врачей ВУЗ Выставки Хоккей Интервью Суд Видео Истории 9 мая Музыка Школа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Скорая помощь Голодовка в колонии Интернет История Екатеринбурга Взрыв Розыск Пусть говорят Коллекторы Гололед Горящие авто Обрушение крыши на Калинина Туризм Баскетбол Бэби-боксы Новости России Мужчины ГИБДД Экономия Дорожные воины Расписание Деньги 9 мая Военный репортаж Новый год Пожар Биатлон Политика Семья Фото Волейбол Недвижимость Свердловской области Спорт Авто Слухи Корь В Екатеринбурге -40 градусов Грипп Медицина Еда Отключение света Уралмаш, Эльмаш Строительство Транспортная реформа Личное Приговор Лошагину Ту 154 Отношения ЖКХ Свердловской области Дело Пьянкова Религия Мультимедиа Искусство Тест ЗАГС Рейтинг Студенты Расстрел на Депутатской Убийство в Рахмангулово Образование Лайфхак Жизнь в городе СМИ Транспорт Смерть Мотоциклы Криминал Крушение самолета под Ростовом Финансы Дороги ИГИЛ Бизнес Дом-2 ЧМ-2018 Горячее Секс Шоу-бизнес Кто заработал Храм святой Екатерины ЖКХ Приостановка полетов в Египет Путин Война ритуальных агентств Парковки Конкурсы Отдых Новости Статистика Взятки История успеха Культура Новости дня Развлечения Доска позора В Египте разбился самолет с российскими туристами Экономика Убийство Ирины Вахрушевой Происшествия Животные Опрос Высокие технологии Здоровье Хэллоуин-2015 Красота Кризис и санкции Дети Афиша

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru