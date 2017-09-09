После ДТП под Екатеринбургом, в котором погибли восемь человек, возбудили уголовное дело

Все погибшие – сотрудники Полевского подразделения АО ”Газмонтаж”

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, после аварии на Полевском тракте, которая унесла жизни 8 человек , в Следственном управлении свердловского главка возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Разбираться в случившемся будут самые опытные сотрудники спецотдела по расследованию ДТП.

Возвращались с работы домой

Напомним: авария произошла накануне около 17:00 на 24-м километре Полевского тракта. По предварительным данным, водитель самосвала "Рено Премиум", который вез 23 тонны песка, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с двумя "УАЗиками", двигавшимися в сторону Полевского. Один "УАЗ" врезался самосвалу в бок, после чего грузовик опрокинулся, раздавив вторую "буханку", а потом съехал в кювет.

В первом "УАЗе" находились 6 человек. Трое из них – водитель и два пассажира – погибли на месте, а еще троих пассажиров, получивших различные травмы, увезли на «скорых» в 24-ю больницу Екатеринбурга. Во втором "УАЗе" ехали 5 человек. Все они погибли.

– Водителя "Рено Премиум" также госпитализировали в 24-ю ГКБ, – прокомментировали в Госавтоинспекции. – Он пояснил, что во время движения у его машины лопнуло колесо, из-за чего самосвал и вынесло на встречную полосу.

Все погибшие – мужчины, работавшие в Полевском подразделении АО "Газмонтаж", которое входит в холдинга "ГАЗЭКС". Они возвращались со строительного участка в Екатеринбурге домой.

Генеральный директор ГК "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков выразил глубочайшие соболезнования семьям погибшим сотрудников от лица всего коллектива холдинга. Семьям погибших сотрудников строительно-монтажного предприятия, а также пострадавшим в аварии будет оказана материальная помощь.

– Мы все потрясены автокатастрофой, это огромная потер, – прокомментировал Валерий Боровиков. – Вечная память погибшим. Мы окажем их родным любую помощь, которая понадобится.

Работает «горячая линия»

После столкновения под капотом "Рено Премиум" произошло возгорание, которое потушили прибывшие на место происшествия пожарные. Работы на месте происшествия были завершены ближе к полуночи.

Власти Полевского созвали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В администрации городского округа принимаются решения по оказанию помощи и поддержки семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП под Горным Щитом. Кроме того, пострадавшим и родственникам погибших помогают психологи МЧС.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области работает «горячая линия» 8 (343) 346-13-19.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!