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На выезде из Екатеринбурга произошла массовая авария

На выезде из Екатеринбурга произошла массовая авария
16+
Фото: vk.com/incekb
Пострадал водитель одной из машин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошла массовая авария с участием "Газели". 
 
По данным ГИБДД, водитель Hundai не справился с управлением и в попытке избежать столкновения с идущим впереди автомобилем наехал на бордюр. От удара иномарка отлетела на Nissan, а тот, в свою очередь, врезался в "Газель", сообщает Znak.com.
 
В аварии пострадал водитель Nissan, его госпитализировали с переломами. Авария спровоцировала многокилометровую пробку. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
 
 
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Маша Шмурыгина, 10.10.2017, 21:05
Тэги: ДТП, Фото
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