На выезде из Екатеринбурга произошла массовая авария

Пострадал водитель одной из машин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошла массовая авария с участием "Газели".

По данным ГИБДД, водитель Hundai не справился с управлением и в попытке избежать столкновения с идущим впереди автомобилем наехал на бордюр. От удара иномарка отлетела на Nissan, а тот, в свою очередь, врезался в "Газель", сообщает Znak.com.

В аварии пострадал водитель Nissan, его госпитализировали с переломами. Авария спровоцировала многокилометровую пробку. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.