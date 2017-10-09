Пьяный водитель КамАЗа устроил ДТП с легковушкой в Березовском

Шофер большегруза ехал ночью с выключенными фарами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В понедельник вечером, 9 октября, в Березовском пьяный водитель КамАЗа врезался в отечественную легковушку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По информации дорожной полиции, за рулем большегруза сидел ранее судимый житель ХМАО, приехавший в Екатеринбург на заработки. В момент ДТП он возвращался с заправки, не уступил дорогу ВАЗ-21074. В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир легковушки.

– У водителя КамАЗа при себе не оказалось документов на автомобиль, в момент ДТП на автомобиле не работал ближний свет фар, а водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, в страховой полис ОСАГО данный гражданин тоже вписан не был, – добавили в ГИБДД

По факту ДТП будет проведено дознание.

С начала года в Свердловской области случилось 174 ДТП с пьяными водителями. В них погибли 67 человек, еще 270 получили травмы.

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