В центре Екатеринбурга «поплыла» плитка

Проспект Ленина недавно открыли после долгого ремонта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В центре Екатеринбурга напротив площади 1905 года волнами пошла плитка на трамвайных путях. Фотографией поделился в своем Facebook пользователь Евгений Пузырев.

При этом проезжая часть на проспекте Ленина ремонтировалась в этом году не один месяц.

– Вот каким словом обозвать все это? Готовимся к ЧМ-2018? Это центр города, - пишет автор снимка.

– Технологию не соблюдают – вот и идет все горбом. Засада в том, что ни один исполнитель не понес никакого наказания, – прокомментировал запись один из подписчиков.

Добавим, что также после ремонта на площади 1905 года появился кривой пешеходный переход.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!