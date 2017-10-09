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В центре Екатеринбурга «поплыла» плитка

В центре Екатеринбурга "поплыла" плитка
16+
Фото: Facebook Eugene Puzyrev
Проспект Ленина недавно открыли после долгого ремонта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В центре Екатеринбурга напротив площади 1905 года волнами пошла плитка на трамвайных путях. Фотографией поделился в своем Facebook пользователь Евгений Пузырев.

При этом проезжая часть на проспекте Ленина ремонтировалась в этом году не один месяц.

– Вот каким словом обозвать все это? Готовимся к ЧМ-2018? Это центр города, - пишет автор снимка.

– Технологию не соблюдают – вот и идет все горбом. Засада в том, что ни один исполнитель не понес никакого наказания, – прокомментировал запись один из подписчиков.

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Олег Галимов, 10.10.2017, 14:30
Тэги: Дороги, Авто
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