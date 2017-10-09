В Екатеринбурге байкер залетел под Lada Granta

Водитель легковушки не уступил дорогу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
Минувшим вечером в Екатеринбурге водитель Lada Granta стал виновником аварии на улице Бебеля.
– ДТП зафиксировано в 22.20 напротив дома № 164. Никто не пострадал. Водитель машины не уступил дорогу мотоциклисту, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Судя по фотографии из социальной сети, можно предположить, что легковушка двигалась по Бебеля и съезжала на Халтурина. В этом случае водитель должен был уступить дорогу всем транспортным средствам двигающимся слева.
- Добавим, что за прошлые выходные в Екатеринбурге два пешехода попали под колеса машин и получили серьезные травмы.
- На трассах области машины насмерть сбили двух пешеходов, которыеночью шли вдоль проезжей части.
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