В Екатеринбурге неопытный водитель Daewoo Nexia вместе с пассажирами врезался в «Газель»

Серьезное ДТП произошло на Компрессорном.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В понедельник, 9 октября, в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель Daewoo Nexia, в котором ехали пять гастарбайтеров, на скорости протаранил пассажирскую "Газель". По предварительной информации, неопытный водитель Daewoo Nexia со стажем всего 13 дней выехал на встречную полосу и врезался в бок микроавтобуса. "Газель" опрокинулась на бок.

В результате ДТП водитель Daewoo получил переломы ног, его пассажиры - травмы. Также пострадали два пассажира "Газели".

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