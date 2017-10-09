В поселке под Ирбитом задержали пьяного угонщика трактора

Мужчина решил доехать на нем до автобусной остановки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Необычный автоугон случился в поселке Лесном под Ирбитом – у одной из местных семей пытались украсть трактор. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По версии дорожной полиции, 45-летний житель поселка Спутник выпил у своих знакомых в Лесном. По пути домой он увидел трактор МТЗ-82, и решил на нем доехать до ближайшей автобусной остановки.

– Он завел его и даже попытался выехать. Но его увидела жена владельца трактора и позвонила в полицию. Прибывший наряд ДПС задержал мужчину, – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В полиции добавили, что угонщик трактора не получал водительские права, а у удостоверения тракториста-машиниста закончился срок действия.

Заведено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством).

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