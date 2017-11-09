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За одно утро в Екатеринбурге поймали 22 водителя, которые перевозили детей без кресел

За одно утро в Екатеринбурге поймали 22 водителя, которые перевозили детей без кресел
16+
Фото: служба спасения "СОВА"
За одно утро у одной из школ инспекторы ГИБДД поймали 22 нарушителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Сегодня утром инспекторы ГИБДД устроили рейды в Екатеринбурге и проверили, находятся ли маленькие пассажиры в специальных детских креслах по дороге в школу или детский сад.

фото: служба спасения "СОВА"

– С начала года в Екатеринбурге проведено 24 рейда возле образовательных учреждений, по результатам которых выявлено более 9 000 административных правонарушений, связанных с перевозкой детей, – сообщил заместитель начальника ГИБДД Екатеринбурга Алексей Суслов.

фото: служба спасения "СОВА"

Чаще всего родители за рулем оправдывали нарушения правил тем, что опаздывали на работу и торопились.

– Я торопилась. У меня ребенок опаздывал. Я всегда ее пристегиваю, точнее, она говорит, что пристегнулась, – оправдывалась одна из нарушительниц.

  • Рейд проводился по 17 адресам, а всего инспектора выписали 22 штрафа нарушителям. 

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Олег Галимов, 10.11.2017, 15:25
Тэги: Дети, ГИБДД, Авто
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