На трассе Екатеринбург – Пермь погибли три человека

Грузовик вылетел на встречку и столкнулся с тягачом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017
Минувшей ночью на 301 километре трассы Пермь – Екатеринбург произошла авария, в результате которой погибли три человека.
По данным областного ГИБДД, водитель автомобиля-фургона, двигаясь из Екатеринбурга в сторону Перми, вылетел на встречную полосу и в лобовую столкнулся с грузовым тягачом Freightliner.
– В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля-фургона. Личности водителя и пассажира фургона устанавливаются, – рассказали в управлении ГИБДД Свердловской области.
- Добавим, что на этой неделе в Екатеринбурге неустановленный водитель ВАЗа сбил на парковке мужчину и скрылся.
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