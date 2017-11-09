На трассе Екатеринбург – Пермь погибли три человека

Наверх
Великая транспортная пустыня: урбанист раскритиковал план возможной застройки ЭКСПО-парка в Екатеринбурге
10:57, сегодня1
С россиян снимут обязанность по установке счетчиков на воду и свет
10:09, сегодня4
В Свердловской области суд наказал мужчину за преступление, которого он не совершал
09:23, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 11 по 12 ноября: слушаем "горячего итальянца", играем в лихие 90-е и смотрим на бои в клетке
09:00, сегодня
За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых
В России хотят создать реестр недобросовестных родителей
08:45, сегодня1
В Екатеринбурге на одной улице сгорели BMW, две Toyota и Chevrolet Cruze
08:25, сегодня
Холодно, но без осадков: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:09, сегодня
Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России
В разных районах Екатеринбурга снова эвакуируют кинотеатры и торговые центры
22:27, 09.11.2017
Из-за приезда Алексея Учителя в Ельцин Центре повсюду дежурила полиция
21:00, 09.11.2017
Болельщики будут ездить бесплатно на городском транспорте Екатеринбурга во время ЧМ-2018
20:40, 09.11.20172
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
В Госдуме одобрили законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума
19:53, 09.11.2017
В Свердловской области рождаемость снизилась почти на 12%
19:19, 09.11.20175
В 2018 году в Свердловской области подорожают коммунальные услуги
18:20, 09.11.20174
Ежедневный обзор по валютному рынку ВТБ: Ждем роста евро-доллара по итогам заседания ФРС
В Ижевске обрушился девятиэтажный дом
18:20, 09.11.2017
Один мужчина погиб, второй – в тяжелом состоянии: на свердловской трассе перевернулась иномарка
18:04, 09.11.2017
За 9 месяцев 2017 года рынок жилищного кредитования УрФО вырос на 25%
18:00, 09.11.2017
Повышение уровня безопасности услуги Интернет-банка Уралтрансбанка
Депутат из Красноуфимска, которого обвиняют в подглядывании за женщинами в туалете, будет судиться со СМИ
17:39, 09.11.20171
В Нижнем Тагиле ищут водителя, который наехал на беременную женщину прямо на пешеходном переходе
17:10, 09.11.20172
В Свердловской области мигрантам станет дороже устроиться на работу
17:00, 09.11.20172
Казначейство США перенесло акцент наращивания рыночного долга на 1 кв. 2018 года
В водохранилища Екатеринбурга начала поступать вода из Челябинской области
16:55, 09.11.2017
ВТБ за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза
16:40, 09.11.2017
Житель Екатеринбурга полгода держал в своей квартире наркопритон
16:34, 09.11.2017
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
В Екатеринбурге 250 полицейских ищут двух мужчин, которые надругались над школьницей
15:43, 09.11.20171
В Екатеринбурге полиция и спецназ со стрельбой задержали организаторов нелегальной парковки
15:21, 09.11.2017
Новый город за 150 миллиардов с метро: разбираемся, зачем Екатеринбургу ЭКСПО-2025
15:18, 09.11.20172
Группа ВТБ проводит мастер-классы по финансовой грамотности для детей
В Екатеринбурге продают новогодние пакеты со Сталиным
15:06, 09.11.20172
Новый сервис UtbPay – переводы и платежи на сайте Уралтрансбанка
15:00, 09.11.2017
Стало известно, когда в России пройдет перепись населения
14:41, 09.11.2017
Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков
Незаконный футбол: в Екатеринбурге таможня нашла и задержала 60 настольных игр из-за знака FIFA
14:20, 09.11.2017
В России хотят ужесточить наказание за издевательство над животными
14:14, 09.11.20171
На отборочных Старого Нового Рока становится жарко
13:38, 09.11.2017
За 9 месяцев объем пенсионных резервов по НПО в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на треть
В российских магазинах к концу года подорожает соль
13:20, 09.11.20171
Макроэкономический обзор ВТБ за октябрь: хороший урожай зерновых привел к снижению цен на мясо
13:00, 09.11.2017
Большинство детей, пострадавших в ДТП под Ярославлем, сегодня отправятся в Екатеринбург
12:49, 09.11.2017
Дмитрий Лепетиков, ВТБ24: от 2018 года мы ждем стабильности
Жители уральского села пожаловались Путину на разбитую дорогу
12:33, 09.11.2017
Житель Сысерти застрелил сына за упрек в плохом воспитании дочери
11:59, 09.11.20171
Ежедневный обзор ВТБ по валютному рынку: Пока евро-доллар стоит на 1.16
11:30, 09.11.2017
Капремонт в радость: первоуральцы довольны ремонтом и благодарят подрядчика
Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким водителя, который спас школьников из Екатеринбурга
11:18, 09.11.2017
Метро Екатеринбурга "зачистили" от ларьков
10:40, 09.11.2017
"Водитель успел крикнуть, что будет резко тормозить": дети из Екатеринбурга рассказали подробности ДТП под Ярославлем
10:31, 09.11.2017
Екатеринбурженке Юлии Савиновских отказались вернуть детей
10:12, 09.11.2017
Свердловчанин получил условный срок за убийство двоих детей и пенсионера
09:58, 09.11.2017
В Екатеринбурге водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся
09:32, 09.11.2017
Жителей Екатеринбурга просят помочь найти опасного преступника
09:01, 09.11.2017
В аварии под Ярославлем пострадала дочь свердловского депутата
08:43, 09.11.2017
Пятнадцать детей из Екатеринбурга остаются в больнице после ДТП в Ярославской области
08:10, 09.11.2017
Автобус со школьниками из Екатеринбурга столкнулся с грузовиком под Ярославлем
00:38, 09.11.20172
Дипломаты из 10 государств побывали на стадионе "Екатеринбург Арена"
21:17, 08.11.2017
Депутаты одобрили повышение секретных зарплат чиновникам Екатеринбурга
20:34, 08.11.20174
В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки ФСБ задержала начальника отдела полиции
19:50, 08.11.2017
Екатеринбургский дизайнер выпустил коллекцию спортивной одежды для бойца Ивана Штыркова
19:42, 08.11.2017

На трассе Екатеринбург – Пермь погибли три человека

На трассе Екатеринбург – Пермь погибли три человека
16+
Фото: Управление ГИБДД Свердловской области
Грузовик вылетел на встречку и столкнулся с тягачом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Минувшей ночью на 301 километре трассы Пермь – Екатеринбург произошла авария, в результате которой погибли три человека.

По данным областного ГИБДД, водитель автомобиля-фургона, двигаясь из Екатеринбурга в сторону Перми, вылетел на встречную полосу и в лобовую столкнулся с грузовым тягачом Freightliner.

– В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля-фургона. Личности водителя и пассажира фургона устанавливаются, – рассказали в управлении ГИБДД Свердловской области.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Олег Галимов, 10.11.2017, 11:30
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Происшествия Новый год Суд Статистика Снос монастыря на Качканаре Храм святой Екатерины Рейтинг Расстрел Приостановка полетов в Египет Экономия Мультимедиа Пусть говорят Религия Новости России Мода Слухи ЗАГС Бизнес Корь Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Розыск Коллекторы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Екатеринбуржцы в разных странах Авто Ту 154 Лайфхак Истории 9 мая Кто заработал Хоккей Крушение самолета под Ростовом Пожар Обрушение крыши на Калинина Растения Дети Военный репортаж Катастрофа В Египте разбился самолет с российскими туристами Мотоциклы Еда Скандал с Новиковым Горячее Транспортная реформа Тест Рецензия Мировые новости Скандалы ДТП Политика Смерть Культура Развлечения Жизнь в городе Ельцин-центр Выставки Погода Отключение света Уралмаш, Эльмаш Знаменитости ЧМ-2018 Женщины Футбол Шоу-бизнес Позитив Экономика Интернет Парковки МЧС Недвижимость Свердловской области Грипп в Екатеринбурге Интервью Репортаж Искусство Необычное Образование В Екатеринбурге -40 градусов Война ритуальных агентств Грипп Бэби-боксы Дело Пьянкова Убийство в Рахмангулово Баскетбол Убийство Ирины Вахрушевой Горящие авто Биатлон Туризм ГИБДД Строительство Волейбол Скорая помощь Путин Студенты Секс Самолет Минобороны упал в Якутии Здоровье История успеха Отношения ЖКХ Дорожные воины Расписание Мужчины Сибирская язва Личное ЖКХ Свердловской области Ошибки врачей Взятки Взрыв Отдых Музыка СМИ Производство Криминал Спорт История Екатеринбурга ВУЗ Конкурсы Животные Голодовка в колонии Расстрел на Депутатской Психология Красота Кризис и санкции Дом-2 Недвижимость Школа Самолет Фото Хэллоуин-2015 Эксклюзив Новости дня Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Деньги Высокие технологии ИГИЛ Транспорт Ловец покемонов Мистика Видео Финансы Семья 9 мая Опрос Доска позора Гололед Афиша Дороги Приговор Лошагину Новости Общественный транспорт Медицина

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru