Семья из Екатеринбурга попала в аварию, когда возвращалась с горячих источников

В ДТП пострадал 12-летний мальчик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Сегодня около днем на 23 километре трассы Артёмовский – Зайково семья из Екатеринбурга попала в аварию. Глава семьи, за рулем Renault Logan, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Машина врезалась в дерево.

фото: ГИБДД Свердловской области

Как сообщили в областном ГИБДД, в результате столкновения пострадал 12-летний мальчик, который сидел на заднем сиденье с правой стороны. Ребенок был пристегнут, его доставили в больницу Артемовского.

В Госавтоинспекции добавили, что семья возвращалась с горячих источников.

Напомним, что этой ночью на трассе Екатеринбург-Пермь, в результате столкновения двух грузовиков, погибли три человека.

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