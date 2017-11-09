Семья из Екатеринбурга попала в аварию, когда возвращалась с горячих источников

В ДТП пострадал 12-летний мальчик.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017
Сегодня около днем на 23 километре трассы Артёмовский – Зайково семья из Екатеринбурга попала в аварию. Глава семьи, за рулем Renault Logan, не справился с управлением и вылетел в кювет.
Машина врезалась в дерево.
фото: ГИБДД Свердловской области
Как сообщили в областном ГИБДД, в результате столкновения пострадал 12-летний мальчик, который сидел на заднем сиденье с правой стороны. Ребенок был пристегнут, его доставили в больницу Артемовского.
- В Госавтоинспекции добавили, что семья возвращалась с горячих источников.
- Напомним, что этой ночью на трассе Екатеринбург-Пермь, в результате столкновения двух грузовиков, погибли три человека.
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