Женщина на иномарке врезалась в машину полицейского под Екатеринбургом

Никто не пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Полевском женщина за рулем «Киа» столкнулась с «Шевроле» под управлением 26-летнего полицейского, сообщает Ura.ru сегодня, 11 января.

В Полевском женщина на иномарке протаранила машину полицейского

Иномарки столкнулись на пересечение улиц Грибоедова и Меркулова. В машину старшего лейтенанта уголовного розыска Дмитрия Волосюка влетела «Киа», за рулем которой находилась 53-летняя женщина. По предварительной информации, виновницей ДТП стала автоледи, не уступившая дорогу второму участнику аварии.

В аварии никто не пострадал

В областном управлении МВД факт аварии подтвердили. По словам официального представителя ведомства Валерия Горелых, полицейский направлялся на обед и был не в форме. Скорость автомобилей была небольшой, пассажиров в салонах не было, в результате столкновения никто не пострадал. Оба водителя были пристегнутыми и находились в трезвом состоянии.

В отношении женщины составили административный протокол за невыполнение требований уступить дорогу.

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