В Екатеринбург приходит каршеринг: как это будет выглядеть

Сервисы такси, автомобилисты и урбанисты оценили перспективы краткосрочной аренды автомобилей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Основной акционер сети краткосрочного проката автомобилей «Делимобиль» Винченцо Трани объявил о запуске проекта в Екатеринбурге. НАША 11 января 2017 года узнала у «Делимобиля» подробности запуска сервиса в уральской столице. Своим мнением о востребованности проекта поделились автомобилисты, урбанисты и службы такси.

Что такое каршеринговый сервис

Работа «Делимобиля» основана на принципах каршерингового сервиса — краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой.

Для начала клиент должен зарегистрироваться на сервисе и предоставить водительские права. После прохождения бюрократических процедур на телефон скачивается мобильное приложение. Через него заказчик ищет поблизости свободный автомобиль и бронирует его.

После завершения поездки водитель может оставить машину в любом районе на парковке. Здесь ее подбирает другой клиент. Таким образом, прокат работает по принципу челнока. В настоящее время каршеринговый сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге.

В случае, если водитель по своей вине попал в ДТП на прокатном автомобиле, ущерб придется возмещать за свой счет.

Приход сервиса в Екатеринбург

Руководитель пресс-службы «Делимобиля» Ашхен Петросян пояснил НАШЕЙ, что в уральской столице компания будет работать в связке с партнером на условиях франшизы.

— Конкурс по отбору партнера будет объявлен в первом полугодии 2017 года. В зависимости от инвестпрограммы партнера в рамках франчайзингового соглашения будет определен срок запуска и количество автомобилей. Следует отметить, что количество машин при запуске и план развития парка — один из ключевых критериев отбора партнера, — рассказал Ашхен Петросян.

В «Делимобиле» полагают, что потенциал у рынка краткосрочной аренды машин в Екатеринбурге большой. При оценке востребованности услуги в компании обратили внимание на численность населения города и количество пользователей смартфонов и мобильного интернета.

В Екатеринбурге «Делимобиль» будет работать по тем же правилам, что в Москве и Санкт-Петербурге.

Тарифы на краткосрочную аренду машин

В Москве и Санкт-Петербурге тариф на краткосрочный прокат автомобиля установлен на уровне 7-10 рублей в минуту (в зависимости от комплектации пакета услуг).

Однако нужно учесть, что в Москве и Екатеринбурге цены в разы отличаются. Для примера — одна поездка в метро уральской столицы стоит 26 рублей, в Первопрестольной — 50 рублей.

По каким меркам придется платить уральским клиентам, неизвестно. В «Делимобиле» пообещали учесть разницу в зарплатах и уровне жизни двух городов после проведения социологических исследований.

Что выгоднее: такси или каршеринг

Каршеринговый сервис и ранее примеряли на Екатеринбург. Некоторые эксперты при этом считали, что первыми от прихода прокатных автомобилей пострадают службы такси.

В таксомоторных компаниях не видят конкуренции в каршеринге. В службе заказа такси «Максим» воздержались от оценки того, насколько будет востребована данная услуга в Екатеринбурге. Но в компании не считают, что каршеринг сможет конкурировать с такси.

— Каршеринг не нужно сравнивать с такси. У этого сервиса будут свои клиенты. От них, в отличие от клиентов такси, требуется уметь ездить за рулем, научиться управлять незнакомым автомобилем, найти, как его взять и сдать, искать парковки, а это не самые простые занятия. К тому же клиенты каршеринга несут финансовую ответственность за взятый автомобиль. Такси людям привычнее: сел и поехал, — сказал НАШЕЙ начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

По его мнению, отказавшись от такси в пользу каршеринга, клиент вряд ли сэкономит, поскольку расходы на обслуживание и контроль транспорта сохранятся (если только не будут использоваться автомобили на электроэнергии).

Каршеринг глазами автомобилистов и урбанистов

Относительно будущего каршеринга в Екатеринбурге автомобилисты и урбанисты придерживаются позитивных прогнозов. Однако влияние сервиса проката на городские пробки специалисты оценивают по-разному.

— Штука интересная в первую очередь с точки зрения привлекательности туризма. Тем более, что городские власти пытаются продвигать Екатеринбург как туристический центр. Я бы сам воспользовался таким сервисом, и, думаю, он будет востребованным, но не считаю, что это позволит разгрузить пробки. У них не такой большой парк для этого, — сказал НАШЕЙ представитель комитета по защите прав автомобилистов Максим Едрышов.

— Я думаю, что такой сервис актуален для любого большого города при условии, что он будет стабильно работать. Такая услуга будет способствовать отказу от владения личным авто. Это было бы удобно для людей, которые не часто пользуются машиной и им невыгодно ее содержать. Или, если в семье на каждого из супругов приходится по автомобилю, то один из членов семьи мог бы пользоваться машиной на прокат. На мой взгляд, это могло бы повлиять на пробки, но этот сервис вряд ли подойдет туристам, — урбанист проекта «Город.PRO» Владимир Злоказов.