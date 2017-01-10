Подозрение на травму позвоночника: на юго-западе Екатеринбурга в аварии пострадал 7-летний мальчик

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
В Екатеринбурге сегодня, 11 января, в столкновении двух машин в Юго-западном районе пострадал семилетний ребенок. Водители машин не пострадали.
Авария на Бардина
Авария произошла в районе дома № 29 по улице Бардина в половине третьего часа дня.
– 22-летний водитель автомашины «Мазда-3» при движении со стороны улицы Громова в сторону улицы Ясной во избежание столкновения с неожиданно остановившимся впереди другим транспортным средством допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Тойота РАВ-4», двигавшейся навстречу, – пояснили НАШЕЙ в городской ГИБДД.
Госпитализация
В результате столкновения пострадал мальчик, находившийся на заднем пассажирском сидении «Тойоты» и пристегнутый ремнем безопасности. С подозрением на травму позвоночника ребенок был доставлен в больницу.
- Водители машин в аварии не пострадали.
- По данным ГИБДД, в 2016 году в Екатеринбурге произошло 87 ДТП, в результате которых три ребенка погибли и 93 травмировано.