Подозрение на травму позвоночника: на юго-западе Екатеринбурга в аварии пострадал 7-летний мальчик

Ребенок был пристегнут ремнем безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Екатеринбурге сегодня, 11 января, в столкновении двух машин в Юго-западном районе пострадал семилетний ребенок. Водители машин не пострадали.

Авария на Бардина

Авария произошла в районе дома № 29 по улице Бардина в половине третьего часа дня.

– 22-летний водитель автомашины «Мазда-3» при движении со стороны улицы Громова в сторону улицы Ясной во избежание столкновения с неожиданно остановившимся впереди другим транспортным средством допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Тойота РАВ-4», двигавшейся навстречу, – пояснили НАШЕЙ в городской ГИБДД.

Госпитализация

В результате столкновения пострадал мальчик, находившийся на заднем пассажирском сидении «Тойоты» и пристегнутый ремнем безопасности. С подозрением на травму позвоночника ребенок был доставлен в больницу.