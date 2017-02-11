В Екатеринбурге минивэн из-за колеи вылетел с дороги и приземлился на припаркованную «десятку»

Пострадала стоящая там машина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.02.2017
Сегодня утром, 11 февраля, в районе перекрестка Шефской и Фронтовых Бригад мужчина на полноприводном минивэне «Тойота Превиа» вылетел со своей полосы, проехал через встречку и сугроб и влетел на парковку, написали «Вечерние Ведомости».
Приземлился минивэн прямо на ВАЗ 2110. Оба автомобиля получили повреждения: у «десятки» полностью замят левый бок, у «Тойоты» повреждена передняя часть.
— Ехал я, согласно знакам, 40 километров в час, без резких маневров, и тут меня вышвыривает из колеи. Благо на встречной полосе не было машин, в противном случае последствия были бы печальные, — рассказал водитель «Тойоты», имеющий более 35 лет стажа вождения.
Инспекторов ГИБДД мужчина на месте ДТП ждал более трех часов.
- Сотрудники ближайших автосервисов и магазинов уверенно рассказали, что мужчина далеко не первый, кто попадает в аварию на данном участке дороги: здесь скользкая дорога и глубокая колея. При замерах она составила на одном участке 6,5 сантиметров, на другом 5 при максимально допустимом значении в 3,5 см.