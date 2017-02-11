В Екатеринбурге минивэн из-за колеи вылетел с дороги и приземлился на припаркованную «десятку»

Пострадала стоящая там машина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.02.2017

Сегодня утром, 11 февраля, в районе перекрестка Шефской и Фронтовых Бригад мужчина на полноприводном минивэне «Тойота Превиа» вылетел со своей полосы, проехал через встречку и сугроб и влетел на парковку, написали «Вечерние Ведомости».

Приземлился минивэн прямо на ВАЗ 2110. Оба автомобиля получили повреждения: у «десятки» полностью замят левый бок, у «Тойоты» повреждена передняя часть.

— Ехал я, согласно знакам, 40 километров в час, без резких маневров, и тут меня вышвыривает из колеи. Благо на встречной полосе не было машин, в противном случае последствия были бы печальные, — рассказал водитель «Тойоты», имеющий более 35 лет стажа вождения.

Инспекторов ГИБДД мужчина на месте ДТП ждал более трех часов.