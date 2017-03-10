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ВАЗ влетел в грузовик на трассе под Нижним Тагилом: водитель в коме

ВАЗ влетел в грузовик на трассе под Нижним Тагилом: водитель в коме
16+
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила
Водителя легковушки госпитализировали с многочисленными травмами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

Под Нижним Тагилом вечером 10 марта ВАЗ-21099 столкнулся с грузовиком, водитель легковушки в коме, сообщает агентство «Меджу строк».
 
ДТП произошло на 18-м километре трассы Нижний Тагил - Нижняя Салда около пяти часов вечера. По данным ГИБДД, 56-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Тойота». Легковушка врезалась в грузовой автомобиль, от удара задняя часть ВАЗа превратилась в груду железа.  
 

Водителя ВАЗа доставили в больницу в состоянии комы и с многочисленными повреждениями. Мужчина, который находился за рулем грузовика, также пострадал - ему назначили амбулаторное лечение. 

  • 8 марта на трассе Нижний Тагил - Нижняя Салда перевернулась «двенадцатая» - 26-летняя женщина за рулем ВАЗа не справилась с управлением, в результате машина вылетела с дороги и опрокинулась. Водителя автомобиля и 35-летнюю пассажирку госпитализировали. 
Маша Шмурыгина, 11.03.2017, 11:10
Тэги: ДТП, Дороги, Фото
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