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В Екатеринбурге 20-летний водитель на ВАЗе сбил женщину

В Екатеринбурге 20-летний водитель на ВАЗе сбил женщину
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Пострадавшую госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

В Екатеринбурге в ночь на 11 марта на улице Трактовой ВАЗ сбил женщину, сообщили в городском управлении ГИБДД.
 
Около половины 12 ночи 41-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек за рулем «четырнадцатой» в это время ехал по улице Трактовой со стороны переулка Базового в сторону Сибирского тракта. Напротив дома № 2 автомобиль наехал на женщину, на одежде которой не было светоотражающих элементов.
 
Пострадавшую доставили в больницу, где у женщины диагностировали черепно-мозговую травму. По данным ГИБДД, водительский стаж молодого человека составляет один год. 
 
 
  • В автоинспекции напомнили, что водители должны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а пешеходы должны смотреть по сторонам, прежде чем переходить проезжую часть, а также иметь на своей одежде светоотражающие элементы в темное время суток.
Маша Шмурыгина, 11.03.2017, 10:14
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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