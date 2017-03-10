В Екатеринбурге 20-летний водитель на ВАЗе сбил женщину

Пострадавшую госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017
В Екатеринбурге в ночь на 11 марта на улице Трактовой ВАЗ сбил женщину, сообщили в городском управлении ГИБДД.
Около половины 12 ночи 41-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек за рулем «четырнадцатой» в это время ехал по улице Трактовой со стороны переулка Базового в сторону Сибирского тракта. Напротив дома № 2 автомобиль наехал на женщину, на одежде которой не было светоотражающих элементов.
Пострадавшую доставили в больницу, где у женщины диагностировали черепно-мозговую травму. По данным ГИБДД, водительский стаж молодого человека составляет один год.
- В автоинспекции напомнили, что водители должны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а пешеходы должны смотреть по сторонам, прежде чем переходить проезжую часть, а также иметь на своей одежде светоотражающие элементы в темное время суток.