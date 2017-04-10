Сотрудники ГИБДД отчитались о проверке таксистов Екатеринбурга

Инспекторы остановили около 50 таксистов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
Сотрудники свердловской Госавтоинспекции проверили таксистов Екатеринбурга. О результатах рейда НАШЕЙ рассказали сегодня, 11 апреля, в пресс-службе полицейского главка. Поводом к усилению контроля за таксистами послужили участившиеся ДТП с их участием.
За время рейда сотрудники ГИБДД проверили около 50 автомобилей такси. Практически у всех водителей они обнаружили проблемы с путевой документацией, нарушение правил перевозки детей, отсутствие разрешений на транспортировку пассажиров.
Результаты проверки Госавтоинспекция направит в свердловское Министерство транспорта. В отдельных случаях инспекция будет требовать, чтобы водителям запретили работать в такси.
- На прошлой неделе инспекторы ГИБДД проверяли таксистов возле Северного и Южного автовокзалов, а также Железнодорожного вокзала и аэропорта. Тогда они не нашли у 20 водителей разрешений на работу в такси. Кроме того, они обнаружили у таксистов 40 нарушений ПДД.