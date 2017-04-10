В Екатеринбурге вдоль дорог водителям будут бесплатно раздавать знаки «Ш»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
Сегодня, 11 апреля, вдоль дорог Екатеринбурга водителям начнут бесплатно раздавать знаки «Ш», которые стали обязательными для автомобилей с шипованной резиной с апреля этого года. До воскресенья в уральской столице вручат 7 000 таких знаков, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Во вторник, 11 апреля, знаки можно получить с 16:00 до 20:00 вдоль улицы Восточной у перекрестков с улицами Первомайской, Малышева, проспектом Ленина и в районе гостиницы «Исеть».
В среду, 12 апреля, в это же время знаки будут выдавать на улице Куйбышева (от Гурзуфской до Восточной).
В четверг, 13 апреля, знак «Ш» можно получить на развязке у «Калины» и перекрестке Сибирский тракт – переулок Базовый.
В пятницу, 14 апреля, ищите их на улице Халтурина возле Верх-Исетского рынка, в начале улицы Московской, а также на перекрестке улиц Репина – Серафимы Дерябиной.
В субботу, 15 апреля, с 12:00 до 16:00 знаки будут выдавать на улице Серафимы Дерябиной возле Медгородка, на парковке около Управления ГИБДД на улице Чкалова и на улице Щербакова в районе ТРК «Глобус».
- Раздачу наклеек инициировал Авто.ру. Выдавать их будут люди в красных фирменных куртках.
- Новые поправки ПДД вступили в силу с 4 апреля этого года. Знак «Ш» необходимо использовать водителям, которые ездят на шипованной резине.
- Нововведения создали дефицит наклеек в городе. Спекулянты тем временем продают их по 500 рублей.