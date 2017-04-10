В Екатеринбурге вдоль дорог водителям будут бесплатно раздавать знаки «Ш»

Наклейки можно получить со вторника по субботу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Сегодня, 11 апреля, вдоль дорог Екатеринбурга водителям начнут бесплатно раздавать знаки «Ш», которые стали обязательными для автомобилей с шипованной резиной с апреля этого года. До воскресенья в уральской столице вручат 7 000 таких знаков, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Во вторник, 11 апреля, знаки можно получить с 16:00 до 20:00 вдоль улицы Восточной у перекрестков с улицами Первомайской, Малышева, проспектом Ленина и в районе гостиницы «Исеть».

В среду, 12 апреля, в это же время знаки будут выдавать на улице Куйбышева (от Гурзуфской до Восточной).

В четверг, 13 апреля, знак «Ш» можно получить на развязке у «Калины» и перекрестке Сибирский тракт – переулок Базовый.

В пятницу, 14 апреля, ищите их на улице Халтурина возле Верх-Исетского рынка, в начале улицы Московской, а также на перекрестке улиц Репина – Серафимы Дерябиной.

В субботу, 15 апреля, с 12:00 до 16:00 знаки будут выдавать на улице Серафимы Дерябиной возле Медгородка, на парковке около Управления ГИБДД на улице Чкалова и на улице Щербакова в районе ТРК «Глобус».