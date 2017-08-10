Пьяный водитель Nexia устроил лобовое ДТП под Нижним Тагилом

Владелец Mercedes получил тяжелые травмы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
В Нижнем Тагиле лоб в лоб столкнулись Nexia и Mercedes.
Водитель Nexia врезался во встречный Mercedes на левом повороте на 11-м километре Южного подъезда. Авария произошла 10 августа, сообщает агентство "Между строк". Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали 54-летнего водителя Mercedes с тупой травмой живота, переломом правого предплечья и в состоянии шока.
- В ГИБДД сообщили, что у водителя Nexia обнаружили признаки алкогольного опьянения. Автомобилист от прохождения медосвидетельствования отказался.