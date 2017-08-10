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Пьяный водитель Nexia устроил лобовое ДТП под Нижним Тагилом

Пьяный водитель Nexia устроил лобовое ДТП под Нижним Тагилом
16+
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила
Владелец Mercedes получил тяжелые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В Нижнем Тагиле лоб в лоб столкнулись Nexia и Mercedes. 
 
Водитель Nexia врезался во встречный Mercedes на левом повороте на 11-м километре Южного подъезда. Авария произошла 10 августа, сообщает агентство "Между строк". Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали 54-летнего водителя Mercedes с тупой травмой живота, переломом правого предплечья и в состоянии шока. 
 
  • В ГИБДД сообщили, что у водителя Nexia обнаружили признаки алкогольного опьянения. Автомобилист от прохождения медосвидетельствования отказался. 

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Маша Шмурыгина, 11.08.2017, 14:42
Тэги: ДТП, Фото
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