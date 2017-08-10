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В Екатеринбурге мотоциклист устроил погоню с ГИБДД

В Екатеринбурге мотоциклист устроил погоню с ГИБДД
16+
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Лихача арестовали при съезде на улицу Серафимы Дерябиной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Днем 10 августа в центре Екатеринбурга мотоциклетный полк ГИБДД задержал лихача без прав. Примерно в 15.30 на перекрестке 8 марта – Куйбышева был замечен мотоцикл без номеров, который по встречной полосе обгонял трамвай.

Инспектора подали жест об остановке, но водитель его проигнорировал. Началась погоня, в ходе которой лихач несколько раз проскочил на красный, 4 раза выезжал на "встречку" и даже на тротуар.

Все закончилось на развязке Репина – Токарей, мотоциклы ГИБДД "зажали" нарушителя с обеих сторон.

– Мотоциклом управлял 24-летний житель Екатеринбурга, не имеющий прав. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в ГИБДД.

В отношении водителя было составлено больше 10 административных дел за различные нарушения ПДД, а также за мелкое хулиганство. 

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Олег Галимов, 11.08.2017, 16:49
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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