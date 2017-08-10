В Екатеринбурге на газовой заправке взорвалась иномарка

Один человек с ожогами доставлен в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Вечером в четверг, 10 августа, на Зенитчиков в Екатеринбурге на заправке загорелся автомобиль с газовыми баллонами, сообщает e1. С ожогами в больницу попал мужчина.

Как оказалось, владелец Volkswagen Polo приехал, чтобы заправить газовые баллоны. Во время их заполнения и начался пожар. Автомобиль успели оттащить от колонки, после чего он взорвался.

– Сигнал о возгорании поступил в 19.31. На Зенитчиков на площади 4 квадратных метров сгорел автомобиль. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Пожар потушили за 2 минуты. По предварительной информации, пожар случился на несанкционированной заправке, – уточнили в пресс-службе областного МЧС.