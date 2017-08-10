Мотоцикл, на котором разбились подростки в Екатеринбурге, подарил одному из них отец

12-летний мальчик получил тяжелые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В Екатеринбурге 15-летний мотоциклист попал в ДТП, его 12-летний пассажир получил серьезные травмы.

Отец подарил своему 15-летнему сыну мотоцикл, несмотря на то, что у подростка нет ни навыков вождения, ни знаний ПДД. Мужчину не остановило и то, что по закону управлять мотоциклом могут только совершеннолетние люди при наличии водительских прав. При этом купленный на рынке мотоцикл не имел ни документов, ни номеров.

Мужчина разрешил сыну ездить на мотоцикле по лесу, куда и отправился подросток, прихватив с собой 12-летнего приятеля. Однако школьники отправились на заправку по трассе, где 15-летний водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль.

Сам водитель был в мотошлеме, однако у его 12-летнего пассажира никакой защиты не было, в итоге он получил тяжелые травмы: перелом основания черепа и перелом бедра.