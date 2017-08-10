В Заречном в аварии пострадали мама с пятилетней дочкой, когда их иномарка врезалась в бетонный блок

У женщины ни разу не было нарушений ПДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В поселке Белоярский Свердловской области в четверг, 10 августа, водитель за рулем иномарки не справилась с управлением и выехала с дороги, врезавшись в бетонный блок. Она вместе с пятилетней дочкой доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в 10 утра около дома на Набережной, 9.

– 37-летняя женщина за рулем хэтчбека Toyota Allex, двигаясь по Набережной, отвлеклась от дороги, повернувшись к ребенку, а впереди был поворот. В итоге она не справилась с управлением на скорости, выехала с проезжей части и врезалась в бетонный блок. Стаж вождения пострадашей составляет три года, нарушений ПДД не было, – уточнили в полиции.