На трассе Екатеринбург – Серов Solaris улетел в кювет: есть жертвы

За рулем иномарки сидела женщина с 24 годами водительского стажа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В понедельник днем ДТП с жертвой случилось на 180 километре трассы Екатеринбург – Серов. Как сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на этом участке в кювет улетел Hyundai Solaris.

За рулем корейской иномарки сидела 50-летняя женщина со стажем вождения 24 года. По предварительной версии, она превысила скорость и не справилась с управлением. Машину вынесло с дороги, и она, перевернувшись, улетела в кювет.

– Водитель машины от полученных в результате ДТП травм скончалась на месте происшествия. Пассажир автомобиля – мужчина 1961 года рождения бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в приемное отделение ЦГБ Кушвы с травмами, – добавили в областной ГИБДД.

По словам дорожной полиции, в момент ДТП и водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, страшное ДТП случилось в минувшие выходные на Полевском тракте. Специалисты подразделения АО "Газмонтаж" возвращались с работы со строительного участка из Екатеринбурга домой в Полевской. За Горным Щитом на 24-м километре Полевского тракта в автомобили УАЗ с сотрудниками "Газмонтажа" врезался тягач с прицепом "Тонар", груженный щебнем.

По предварительным данным, у самосвала лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и переехал УАЗы. В одном автомобиле находилось шесть работников строительно-монтажного предприятия, в другом автомобиле еще пять.

Восемь человек погибли на месте. Еще трое сотрудников "Газмонтажа" пострадали, двое из них госпитализированы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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