В Екатеринбурге неопытный водитель ВАЗа сбил девушку

Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017
Вечером 10 сентября водитель ВАЗа сбил девушку на улице Амундсена. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает городское ГИБДД.
– С предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом челюсти доставлена в городскую больницу № 24, – сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Добавим, что стаж водителя ВАЗа начинается с августа этого года.
- Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для перехода.
- Пешеходы должны помнить, что "регулируемый" и "нерегулируемый пешеходный переход" только обозначает место для перехода, но, к сожалению, не гарантирует безопасность.
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Во время перехода необходимо постоянно смотреть по сторонам, чтобы контролировать ситуацию.
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