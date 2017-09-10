В Новоуральске суд отправил за решетку водителя, насмерть сбившего пешехода на заснеженной трассе

Авария произошла в декабре прошлого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.09.2017

В Новоуральске суд вынес приговор автомобилисту, который в декабре прошлого года на своем Mitsubishi насмерть сбил пешехода на заснеженной трассе.

Авария произошла 12 декабря в половине седьмого вечера. Водитель Mitsubishi ехал по заснеженной трассе и в темное время суток со слишком большой скоростью, в результате не заметил пешехода, который шел по краю проезжей части, и сбил его. Пострадавший скончался, а водитель сбежал с места ДТП.

Во время суда обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что не увидел пешехода из-за плохих погодных условий, однако гособвинитель предоставил суду достаточные доказательства, включая экспертизы, которые уличали автомобилиста в этом преступлении.