Грузовик насмерть сбил женщину на ЕКАД

Она выбежала на дорогу прямо перед КамАЗом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Вечером 10 октября КамАЗ насмерть сбил женщину на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

По данным ГИБДД, женщина неожиданно вышла на проезжую часть в неположенном месте. Водитель грузовика не успел среагировать, так как женщина была слишком близко. Кроме этого, авария произошла на неосвещенном участке дороги, а на одежде погибшей не было светоотражающих элементов.

В автоинспекции отметили, что стаж водителя КамАЗа составляет 30 лет. Личность женщины, погибшей на месте, устанавливается.