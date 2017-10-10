На перекрестке ЕКАД и Челябинского тракта заработала новая схема движения

На участке убрали светофоры и сделали "разворотные петли".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

На пересечении Екатеринбургской кольцевой автодороги и Челябинского тракта убрали светофор. Как сообщает пресс-служба "Уралуправтодора", для этого участка разработали новую схему движения.

Теперь на перекрестке организованы так называемые "разворотные петли".

– При движении с ЕКАД в сторону Челябинска необходимо выехать по односторонней полосе по направлению к улице Димитрова и развернуться налево в нужном направлении в районе Нижнеисетского кладбища, – объяснили в дорожном ведомстве.

Аналогично будут поступать водители, раньше поворачивавшие с улицы Димитрова на ЕКАД. Теперь им нужно будет проехать 2 км от города, сделать левый поворот на полукольце и вернуться до пересечения с ЕКАД.

Такая схема движения будет действовать до завершения строительства развязки на этом участке в 2022 году.

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