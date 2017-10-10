Непропущенные на «зебре» пешеходы обойдутся водителям дороже

Раньше штраф составлял 1 500 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Госдума одобрила повышение штрафа автомобилистам за непропуск пешеходов и велосипедистов. Поправки в закон об административных правонарушениях были приняты в последнем, третьем, чтении.

Как сообщает "Российская газета", теперь если водитель не уступит дорогу пешеходам или велосипедисту, то ему будет грозить штраф в 2 500 рублей. До этого, согласно КоАП, сумма штрафа составляла 1 500 рублей.

Добавим, что наказание для "неуступчивых" водителей возрастает не первый раз.

До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до 1000 рублей, а в 2013 году составил 1 500 рублей.

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