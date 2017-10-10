В центре Екатеринбурга снова нельзя будет проехать по площади 1905 года

До 20 октября по ночам будут ремонтировать дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.10.2017

Три проезда к площади 1905 года будут закрыты в течение недели. Это касается дороги со стороны ТЦ "Европа" и со стороны Банковского переулка. Подъезды будут закрыты только по ночам с 11 по 20 октября с 22.00 до 6.00.

– График работ по реконструкции проспекта Ленина включает три этапа, – рассказали в мэрии. С сегодняшнего дня стартует третий этап, в него входит ремонт чётной стороны проспекта Ленина, в районе проезда к дому на Вайнера, 9 и на перекрёстке с переулком Банковским, а также по нечётной стороне Ленина на перекрёстке с улицей Вайнера. Работать будут только по ночам, – цитирует E1 ответ городской администрации.

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