В Свердловской области 12-летняя девочка погибла под колесами снегоуборочной машины

Ребенок шел по трассе в темное время суток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

В Заречном снегоуборочная машина насмерть сбила 12-летнюю девочку, сообщили в ГИБДД.

Трагедия произошла около шести часов вечера 10 ноября на 4 километре автодороги Студенческий - Белореченский. Водитель КамАЗа наехал на ребенка, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. В автоинспекции отмечают, что девочка шла по трассе в темной одежде, на которой не было светоотражающих элементов. Ребенок от полученных травм скончался до приезда врачей.

- Установлено, что погибшей было 12 лет, она являлась жителем Свердловской области, поселка Белореченский, Белоярского района. Девочка днем находилась в гостях у подруги в поселке Студенческий. Населенный пункт находится в 6 километрах от поселка Белореченский, где проживала погибшая девочка. Около пяти часов вечера она пошла домой одна, без сопровождения взрослых, - сообщили в ГИБДД.