Власти Екатеринбурга сократили зону парковок на одну улицу

В своем решении городская Администрация сослалась на жалобы жителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Администрация Екатеринбурга ввела запрет на парковку автомобилей на улице Верещагина, сообщает 12 января 2017 года официальный портал города.

Свободным от транспорта станет участок от улицы Фрунзе до Фурманова, 107. Городские власти пояснили, что с просьбой ввести запрет на парковку к ним обратились местные жители.

С 31 января 2017 года на улице Верещагина появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».