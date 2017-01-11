«Будут ошибки и сбои»: Алексей Беззуб призвал горожан не паниковать из-за сокращения маршрутов в Екатеринбурге

«Дыры» в новой сети Беззуб предложил перекрыть коммерческими перевозчиками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Руководитель службы квартальных Орджоникидзевского района Алексей Беззуб спрогнозировал как будет работать новая маршрутная сеть в уральской столице с 1 июля 2017 года. Свою оценку Беззуб изложил 12 января 2017 года на своей странице в социальной сети.

Не надо пугаться раньше времени

В первую очередь Алексей Беззуб призвал горожан не пугаться и «не изводить себя» раньше времени, то есть до 1 июля 2017 года.

— В новой системе будут ошибки и просчеты, без них никак. И лучше сейчас закладывать механизмы как быстро закрывать бреши, а не рассказывать всем какая система хорошая и как она всем 100% жителям понравится. Всем не понравится, и будет много противников - здесь без иллюзий, — полагает руководитель службы квартальных.

По его мнению, организаторам новых маршрутов следует заранее озаботиться тем, чтобы перекрывать «бреши» за счет коммерческих перевозчиков.

Лучше резать по живому

Алексей Беззуб признает, что новая организация движения общественного транспорта в городе не может нравиться всем, но альтернативы к настоящему времени нет.

— Транспортная реформа в нашем городе назрела давно и лучше резать по живому, чем какие-то полумеры. Да будет плохо, да непривычно, но оставлять существующую маршрутную сеть нельзя и второй схемы маршрутов и плана «Б» у горожан нет, — отметил Беззуб.