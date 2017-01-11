В Екатеринбурге автовладельцы жалуются на проблемы с получением полисов ОСАГО через Интернет

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

С 1 января 2017 года в Екатеринбурге и в России можно официально оформить электронный полис ОСАГО . С нового года это стало для страховщиков обязательным условием. Но екатеринбуржцы жалуются, что постоянно возникают перебои, а сотрудники ГИБДД предъявляют претензии к электронным полисам.

Как пишет «Уралинформбюро», по данным Российского союза страховщиков, с 1 по 8 января в России уже было продано 16 тысяч полисов, что в два раза превышает количество, оформленных за последнюю неделю декабря. В итоге с сервисом возникли проблемы.

Уральцы жалуются, что система по оформлению полисов часто зависает, не доводит процесс до конца, не дает оформить и оплатить страховку. К некоторым водителям возникли вопросы на дороге и от сотрудников ГИБДД, которые не все оказались знакомы с нововведением.

Эксперты также отмечают, что некоторые страховщики могут умышленно тормозить процесс, ведь ОСАГО для них признано убыточным.

— Центробанк предъявляет жесткие требования к страховым компаниям. По каждому техническому сбою автовладелец может пожаловаться регулятору. Если при проверке будет установлено, что сбой был умышленным, то страховщика ждет ответственность вплоть до крупных штрафов, — рассказал представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.